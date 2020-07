O capitão do Benfica e Gabriela foram pais pela segunda vez, agora de uma menina, a pequena Joana, que já conquistou o coração do irmão mais velho, Francisco, de 7 anos. Jardel publicou um vídeo da chegada da bebé a casa. "E foi amor à primeira vista. Seja bem-vinda, princesa. Amor de irmãos", escreveu o jogador de 34 anos no Instagram.