Javier Sanz ameaçado de morte

Há uma semana, em San Sebastián, Javier Sanz denunciou (e filmou com o telemóvel) uma surfista que rompeu o confinamento a que estava obrigada por estar infetada com a Covid-19. O rapaz foi agora forçado a abandonar a cidade basca, ao receber ameaças de morte dela e dos seus amigos no Twitter. A mulher foi detida pelas autoridades bascas, que tiveram de usar alguma força. Nesse dia, antes de ir fazer surf, foi levar o filho à escola, sabendo já que era portadora do coronavírus.