Ao ritmo de uma fotografia por dia, Jena Frumes ‘mostra’ a Jesse Lingard o que está a ‘perder’ por ter terminado a relação com ela. Dona de um corpo que leva aos devaneios mais reprimidos, a ex-namorada do médio do Manchester United revela os seus desejos quando terminar o confinamento devido à Covid-19. "Mal posso esperar por viajar de novo", escreve a rapariga no Instagram, replicando os desejos que muitos dos nossos leitores devem sentir.