Jesé faz as pazes com a namorada mas mesmo assim ela acaba condenada por injúrias e assédio

Aurah Ruiz e Jesé Rodríguez viveram um período muito conturbado, com troca de inúmeras acusações públicas, mas fizeram as pazes e vivem felizes, nas Baleares. Só que o processo iniciado pelo ex-jogador do Sporting contra Aurah, onde a acusou de injúrias, calúnias e assédio, não parou. E a juíza do processo já divulgou a setença.





"Ele quis retirar a queixa, até porque estamos juntos e já não faz sentido, mas não permitiram", lamentou-se Aurah, mãe de um dos filhos do jogador do Las Palmas.Aurah foi condenada a uma pena de 10 dias de prisão ou 10 dias de trabalho comunitário e ela, claro, escolheu a segunda hipótese. "Todas as quartas-feiras, durante 10 semanas, tenho de ir ao psicólogo. Parece-me maravilhoso, estou feliz por tudo ter terminado desta forma."