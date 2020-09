Jesé Rodríguez multado por juíza

Jesé Rodríguez está de novo a braços com a Justiça. O ex-avançado do Sporting, que agora milita no PSG, foi multado por ter faltado a uma audiência no Tribunal de Las Palmas. Em causa está a acusação avançada por Aurah Ruiz, sua ex-companheira e mãe do seu filho, por assédio nas redes sociais. A juíza não esteve com meias medidas e aplicou-lhe uma multa de 3.000 euros por não justificar a sua ausência, e será acusado de obstrução à Justiça se não se apresentar em tribunal a 14 de dezembro.