Jilissa Zoltko tem as praias e os ginásios de Miami como os espaços favoritos para exibir um corpo que dá largas à imaginação. A modelo americana saltou do anonimato, há meia dúzia de anos, com as primeiras fotografias publicadas nas redes sociais. As passerelles estenderam-se de imediato à sua frente mas é seu objetivo terminar o curso de Direito na Universidade de Miami. Imagina-se o impacto que terá na barra dos tribunais sem que se instale o caos.