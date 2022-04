Longe da televisão há quase três anos e namorada do surfista Ziggy Alberts, Joana Duarte está agora com a sua cara metade nas Ilhas Canárias. Sempre sensual, a atriz aparece a fazer fotos para marcas de fatos de banho, a praticar ioga ou simplesmente a aproveitar o sol enquanto o namorado se dedica ao surf. Os fãs deliram com as fotos arrojadas... e pedem mais.