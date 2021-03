Foi há cerca de um ano que Joana Duarte, de 34 anos, decidiu deixar Portugal para embarcar para uma aventura pela Austrália onde vive com o namorado surfista, Ziggy Alberts. Amante de praia, a atriz encontrou no país o melhor dos cenários para as suas fotografias ousadas e provocadoras. Com um biquíni reduzido, Joana mostra que a idade não passa por si e conquista centenas de elogios às suas curvas.