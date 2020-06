Joana Lemos assume namoro com ‘dono’ da Juventus

Joana Lemos e Lapo Elkann assumiram a relação amorosa, numa entrevista dada em Sintra ao diário espanhol ‘El País’, pelo neto do fundador da Fiat e irmão do dono da Juventus. A ‘criança rebelde’ do clã Agnelli encontrou no nosso país o amor ao lado da ex-piloto portuguesa. Ambos estão à frente do projeto ‘Never Give Up’ (‘Nunca Desistas’), uma iniciativa solidária para apoiar as vítimas colaterais mais necessitadas que foram atingidas pela pandemia de Covid-19.