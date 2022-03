Joana Schenker e o Dia da Mulher: «Temos um nível muito elevado»

Joana Schenker, referência do bodyboard português, fala asobre a importância do Dia Mulher."Acho que o bodyboard é um desporto especial em relação às mulheres, porque grande parte dos principais títulos portugueses vieram pelas mãos das mulheres, que só por isso é uma coisa muito interessante, e fico muito contente por isso. Também acho que por isso temos alguma força, somos poucas a praticar, em comparação com outros desportos, mas temos um nível muito elevado, somos capazes de competir com os melhores do Mundo, apesar de sermos talvez não tão grande numero de praticantes", comentou a bodyboarder de 34 anos."E em Portugal, em especial, cada vez há mais participantes, mulheres a praticar bodyboard e atletas, e uma nova geração de miúdas a dar cartas. No bodyboard, vejo que o futuro está assegurado, isto a nível e de perfomance, claro que ainda faltam algumas coisas, ainda não chegamos à igualdade dentro do desporto mas estamos a caminhar para lá e vejo isto com bons olhos", concluiu Joana Schenker.