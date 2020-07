João Félix e Margarida Corceiro em tarde de amor

É mesmo tempo de matar saudades enquanto não começa a preparação do Atlético Madrid para a próxima época da liga espanhola. O internacional português e Margarida Corceiro têm-se passeado pela capital, irradiando amor e simpatia por onde quer que passem. “Sempre tu!”, escreveu ontem a atriz no Instagram, logo replicado pelo namorado com um imediato “amo-te!”. Na quarta-feira, o casal tinha sido ‘apanhado’ a jantar sushi num restaurante japonês, num ambiente de grande cumplicidade.