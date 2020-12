O Programa Alimentar Mundial, vencedor do Nobel da Paz deste ano, recebe o esta quinta-feira o prémio, em Oslo, e o internacional português do Atlético Madrid, João Félix, publicou uma mensagem a assinalar a distinção e salientar a necessidade do Mundo olhar para esta causa.





"Parabéns ao Programa Mundial de Alimentos da ONU por receber o prémio Nobel da Paz 2020. Esta é uma poderosa mensagem de que a paz e a 'Fome Zero' andam de mãos dadas. Junte-se a mim e ao @worldfoodprogramme na nossa missão para acabar com a fome", pode ler-se na mensagem partilhou esta quinta-feira nas redes sociais.