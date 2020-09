João Félix mata saudades por videochamada

“De volta às rotinas do Facetime”, escreveu Margarida Corceiro nas InstaStories, com a imagem de João Félix em destaque. Depois de passarem juntos as férias de verão, os afazeres profissionais de ambos obrigaram a nova separação. Todavia, o internacional luso não regressou ainda ao seu Atlético Madrid. Chamado à Seleção Nacional, o avançado poderá ser um dos escolhidos de Fernando Santos para enfrentar sábado a Croácia no Estádio do Dragão, na primeira jornada da Liga das Nações.