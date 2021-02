João Palhinha, de 25 anos, surpreendeu a namorada, Patrícia Palhares, no seu 24.º aniversário. O jogador do Sporting partilhou várias fotografias ao lado da mulher que lhe conquistou o coração e escreveu uma bonita declaração de amor. "Um orgulho imenso de poder partilhar a vida contigo, lado a lado. Amo-te." Os fãs do médio leão ficaram derretidos com o seu bonito gesto.