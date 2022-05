João Vieira Pinto relata incêndio em casa: «Entrámos em pânico porque não sabíamos se ia explodir»

João Vieira Pinto foi surpreendido com um incêndio na sua casa, na madrugada da passada quinta-feira. O antigo futebolista de Benfica e Sporting detalhou o incidente que diz ter sido um grande susto para a sua família e que teve como origem a explosão de um cabo junto à casa: "A luz da casa ia abaixo com muita frequência. Um barulho das impressores do computador a ligarem e desligarem fez com que a minha mulher acordasse", afirmou à 'Nova Gente'."Pensámos que era alguém que estava dentro de casa. À medida que fomos descendo as escadas é que fomos sentindo o fumo, e, quando chegámos à casa das máquinas e à garagem, já estava o fogo a pegar. Aí entrámos em pânico, porque não sabíamos exatamente a dimensão e se alguma coisa ia explodir", prosseguiu o ex-internacional português, hoje com 50 anos.Leia o artigo completo na Flash!