Jogador do Celta de Vigo roubado a fazer a festa

O assalto aconteceu há quase um mês mas só agora foram revelados pormenores sobre o que realmente aconteceu a Fyodor Smólov. Conseguida a manutenção do Celta de Vigo frente ao Espanyol, na última jornada da liga espanhola, o avançado russo foi celebrar o feito com amigos para o porto olímpico de Barcelona. A festa acabou numa esquadra da polícia da capital catalã, depois de ser assaltado por três jovens. A fatura do roubo? Um relógio avaliado em cerca de 300 mil euros!