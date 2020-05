John Stones acusado de espiar todos os passos da ex-namorada

John Stones está ser acusado por Millie Savage de a espiar apesar de a relação já ter terminado há uns tempos. A ex-namorada do jogador do Manchester City, com quem tem uma filha de três anos, fez uma queixa na polícia, avança o 'The Sun' este domingo.





Millie Savage mostrou à polícia mensagens do futebolista inglês que detalhavam o que ocorria dentro de sua casa e indiciavam que este controlava todo os seus passos. Em causa poderá estar um circuito instalado na mansão que os dois partilhavam."John mudou-se para outra casa quando a relação terminou mas é capaz de poder ativar as câmaras pela internet", diz uma fonte próxima do processo.O jogador já foi interrogado mas não lhe foram aplicadas aplicadas medidas punitivas, nomeadamente de afastamento.