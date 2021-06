O antigo jogador de futebol inglês está a passar férias em Portugal. John Terry elegeu o Algarve para desfrutar de uns dias românticos na companhia da família. "Dias lindos com a família. Fazendo memórias", escreveu a sua mulher, Toni Terry. No dia de ontem, o antigo craque foi visitar as grutas de Benagil e mostrou-se encantado com a beleza das paisagens.