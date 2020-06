John Terry: Desconto de 550 mil euros em mansão

A Covid-19 já está a ter impacto no mercado imobiliário britânico e John Terry é uma das primeiras vítimas. A lenda do Chelsea foi obrigada a fazer um ‘corte’ de 550 mil euros para vender a sua mansão no Surrey. Colocada no mercado por 6 milhões de euros, é esperado que, com este desconto, a propriedade seja vendida mais depressa. Toni, mulher do ex-jogador, ficou muito traumatizada quando, no inverno de 2017, a casa foi assaltada por quatro ladrões, aproveitando as férias da família numa estância de esqui.