Jordi Alba é pai de uma menina

Jordi Alba e a companheira, Romarey Ventura, foram novamente pais. A pequena Bruna tem sido mesmo a principal protagonista das últimas publicações do casal após anunciarem o seu nascimento na quarta-feira. “Bruna Alba Ventura. 3,280 kg de puro amor. Nós te amamos”, escreveu. Bruna é a segunda filha do casal que se junta agora ao pequeno Piero. Este acontecimento na vida pessoal do jogador do Barcelona acontece numa altura em que Jordi Alba procura convencer o novo treinador Ronald Koeman.