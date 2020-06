José Fonte foi ontem a figura principal no programa ‘Amor à Camisola’, do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol. Exemplo da boa forma física e longevidade no futebol europeu, o defesa do Lille de 36 anos explicou o rigor da sua dieta alimentar baseada em peixe.





E, mesmo com o fim precoce da liga francesa devido à Covid-19, nunca deixou de treinar. Ansioso por representar a Seleção Nacional no Europeu do próximo ano, confessa apenas uma gulodice que o tira do sério: comer ‘francesinhas’!