José Mourinho festejou com uma "corrida" o 2-1 da AS Roma contra o Sassuolo, no 1000.º jogo da sua carreira. Com o golo da vitória marcado no período de descontos, o treinador "recordou" a correria em Old Trafford, no empate do FC Porto contra o Manchester United. "Sem lesões musculares", brincou Mourinho.