Jovem inspirou-se em Kobe Bryant e perdeu 80 quilos durante um ano

Kobe Bryant faleceu em janeiro mas deixou um legado inegável. O mítico jogador dos Los Angeles Lakers inspirou e continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, não apenas como basquetebolista, mas sobretudo como pessoa. Christopher Huerta é um dos exemplos e a história deste jovem californiano de 28 anos tem ganho destaque nas últimas semanas.





Adepto dos Lakers, Huerta tinha excesso de peso e diz que foi graças a Kobe Bryant, o seu ídolo, que consegui mudar a sua vida em 2016 ao perder 80 quilos durante um ano. "Quando Kobe Bryant teve a lesão no tendão de Aquiles, pensou em deixar tudo. Então eu pensei em perder 50 quilos da mesma forma. Tudo o que posso fazer é trabalhar duro no dia-a-dia. A 'mentalidade Mamba' é isso mesmo, a forma como podes melhorar-te a ti próprio", contou Huerta ao programa 'The Today Show' da NBC, explicando que começou a definir "pequenos desafios" e que os foi superando um a um "para alcançar algo maior".Huerta tem vindo a relatar o processo de transformação através do Instagram. Em junho de 2016, antes de decidir mudar a sua imagem e melhorar a sua saúde, pesava quase 173 quilos. Doze meses depois, baixou para os 95 e atualmente pesa 91. O californiano continua a partilhar fotografias do antes e depois do processo, de forma a incentivar outras pessoas com excesso de peso a fazerem o mesmo."Eu não teria conseguido se não tivesse percebido o exemplo do Kobe", assume. "A maneira como ele via as coisas era dizer 'eu quero ser o melhor'. Essa foi a mentalidade que tive que adotar para perder peso: eu quero seja o melhor em perder peso", justifica Huerta, que diz ter alcançado o sucesso com base numa dieta rigorosa, exercício físico e muito esforço e perseverança.