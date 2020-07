Juan Mata com perdas milionárias com restaurante

Os negócios não estão a correr nada bem para Juan Mata, agravados pela pandemia do coronavírus no Reino Unido. O restaurante que abriu há dois anos em Manchester, mal chegou a Old Trafford, está a registar perdas milionárias desde há dois anos. E, apesar dos elogios à qualidade de serviço do Tapeo & Wine por parte de dezenas de amigos e personalidades do futebol britânico, o espaço corre mesmo o risco de fechar, embora o avançado espanhol do Manchester United se recuse a aceitar a ideia.