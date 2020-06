Juiz nega pedido a ex-namorada de Villa e defesa aproveita: «Ela quer é ganhar dinheiro»

Sebastián Villa está a ser julgado num processo de violência doméstica, em que a sua ex-namorada Daniela Cortes o acusa de vários episódios de agressão. E segundo o jornal argentino 'Olé' esta semana, a defesa do futebolista do Boca Juniors tentou 'desmontar' a versão da alegada vítima, aproveitando também o facto de Daniela ter visto o juiz recusar o seu pedido de um aumento do valor da pensão mensal.





"É mais do que evidente que o objetivo de Daniela Cortes é ganhar dinheiro às custas do meu cliente Sebastián Villa", terá referido a defesa do jogador."O facto de Daniela, durante algumas de suas eventuais visitas, ter comprado uma dúzia de ovos para preparar o pequeno-almoço, não determina que Sebastián fosse responsável pelas despesas em comum. Menos ainda, o facto do meu cliente ter hospedado Daniela em sua casa durante as suas visitas não a torna coabitante, nem a casa uma casa comum", sublinhou a defesa de Sebastián Villa, citada pelo 'Olé'."Villa e Daniela tinham um namoro - à distância -, uma vez que ela mora com os pais e a filha na Colômbia e o meu cliente em Buenos Aires", referiu a defesa de Villa, sublinhando que Daniela "não tem direitos sobre os objetos de propriedade do réu" e que este "não é obrigado a um dever de assistência ou compensação"