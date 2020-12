Julia Taylor apelativa

Tirar o curso de treinadora de fitness e, ao mesmo tempo, lançar uma linha de vestuário feminino, é, para muitas ‘instagrammers’, uma boa maneira de angariar uma legião de fãs nas redes sociais. Julia Taylor é um exemplo nesse campo, com a jovem americana a mostrar as linhas mais apelativas do seu corpo conseguidas à custa de muito treino no ginásio. E, para convencer os mais indecisos, vai publicando fotografias suas, numa espécie de antes e depois.