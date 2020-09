Julian Weigl casado com parceira do crime

Há menos um solteiro a jogar no futebol nacional. O alemão Julian Weigl aproveitou a pausa da seleção alemã para dar o nó com Sarah Richmond, sua companheira de longa data. O casamento pelo registo civil aconteceu esta segunda-feira e foi o próprio médio do Benfica a avançar com a notícia nas redes sociais. “Não poderia estar mais feliz em chamar-te de melhor amiga, minha parceira no crime, e agora minha mulher!”. A cerimónia contou com a presença dos benfiquistas Haris Seferovic e Adel Taarabt.