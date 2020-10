Julianne Kissinger de tirar o fôlego

São seis milhões os que seguem Julianne Kissinger no Instagram, e, quem faça uma breve visita à sua conta naquela rede social, depressa percebe a razão de tanto sucesso. Admiradora e apoiante convicta do futebol americano, a modelo com ascendência portuguesa e alemã deixa bem evidentes as linhas sensuais do seu corpo. E nada como celebrar em beleza os seus 28 anos, cumpridos na sexta-feira, com mais um retrato de cortar a respiração.