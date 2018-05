O ex-guarda-redes do Benfica, Júlio César, marcou presença no casamento da ex-concorrente do reality show ‘A Quinta’, Kelly Medeiros, com o empresário Marco Oliveira. Ao lado da mulher, Susana Werner, e da filha, o atleta mostrou-se divertido num dia para mais tarde recordar. Depois de uma passagem pelo Flamengo, no Brasil, Júlio César está de regresso a Portugal, onde vive com a família. Rendido a Lisboa, o antigo guarda-redes já garantiu que não irá regressar ao Brasil.