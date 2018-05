Depois de colocar um ponto final na sua carreira no passado mês de abril, o antigo guarda-redes do Benfica passou a dedicar mais tempo à família e à mulher. Júlio César mostrou esta semana um dos momentos românticos com Susana Werner num famoso restaurante nacional, liderado por Júlio Fernandes. O antigo jogador ainda fez questão de ir até à cozinha dar os parabéns ao chef. O casal parece ainda estar a comemorar os 16 anos de casamento, feitos no mês passado. "Obrigado por me aturar, Susana, minha parceira, amiga, amante, mulher", escreveu Júlio nas redes sociais.