Kaká: «Se fosse hoje não teria revelado a minha virgindade»

Kaká confessou em tempos que casou virgem, mas o antigo craque brasileiro reconhece que se fosse hoje nunca o teria admitido publicamente."Faria as coisas de forma diferente. Com as redes sociais acaba-se por chegar a muita gente e há coisas que devemos manter no foro privado. Não me arrependo da forma como cheguei ao casamento, mas se fosse hoje ter-me-ia resguardado um pouco mais e não teria revelado a minha virgindade", reconheceu o ex-jogador, eleito o melhor do Mundo em 2007.