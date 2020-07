Kali Riley, uma estrela a subir

“O Instagram não é a vida real” é o lema de Kari Riley e, pelas solicitações de que tem sido alvo para exibir sensuais linhas de biquíni nos lugares mais exóticos, não poderia ter mais razão. Nascida em Denver, no Colorado, há 23 anos, a bonita modelo tem somado fãs atrás de fãs na rede social com o seu ar simples mas repleto de sensualidade, ganhos a partir do momento em que foi capa numa das edições da revista ‘Maxim’. “As insónias são falsas. As estrelas é que me mantêm acordada”, acrescenta a manequim.