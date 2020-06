Karim Benzema a gozar a vida com um Bugatti

Karim Benzema decidiu motivar-se antes do reinício da liga espanhola – Real Madrid recebe domingo o Eibar – dando umas voltas ao volante do seu esplêndido Bugatti Chiron. O internacional francês é um dos felizes detentores de uma das 500 unidades produzidas (Cristiano Ronaldo é outro dos felizardos), avaliada em 2,5 milhões de euros. “Toda a gente quer voltar ao normal”, comentou o avançado do clube merengue, a fazer inveja aos mais de 34 milhões de seguidores que tem no Instagram.