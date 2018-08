Madrid perdeu a beleza de Georgina Rodríguez, mas ganhou outras. O mercado futebolístico é mesmo assim: com as mudanças dos jogadores chegam também novas beldades aos estádios e o Atlético Madrid conta com um reforço de peso para a nova temporada. A mulher de Santiago Arias promete agitar as bancadas com a sua beleza. A colombiana Karin Jiménez é um fenómeno de sucesso no seu país e dá nas vistas pela sua beleza e pelas fotografias sensuais que publica nas redes sociais, onde tem mais de 600 mil seguidores.