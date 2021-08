Karina Vasylyuk brilhante

Nasceu na Rússia mas, antes dos 20 anos, rumou a Espanha para tentar a sorte no mundo da moda. Nas ruas de Barcelona, Karina Vasylyuk está longe de passar despercebida pela beleza e ótima forma em que se apresenta, graças às muitas horas que dedica ao fitness. Os olhos verdes dão-lhe um ar misterioso e penetrante, ‘qualidades’ que não são deixadas passar em claro pelos milhares de admiradores que a seguem no Instagram. “Deixa-me distrair-te”, brinca a beldade, para logo ser brindada com os mais variados elogios.