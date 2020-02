Kate Ferdinand enfrenta dificuldades do casamento

A mulher de Rio Ferdinand, antiga estrela do Manchester United, "chorou todos os dias durante um ano" quando passou a acompanhar o marido pelo Mundo. Kate achava difícil ser a mulher "perfeita". As confissões vêm agora a público com uma entrevista reveladora do par romântico a uma conhecida revista feminina. Uma das maiores dificuldades foi a de conquistar os filhos do ex-futebolista, Lorenz, Tate e Tia, que perderam a mãe num trágico acidente. "Chorei muitas vezes e não queria queixar-me", referiu.