Katelyn Byrd sabe dar nas vistas

Apareceu discretamente num vídeo dos The Chainsmokers e foi acusada de ter sido a mulher responsável pelo fim do namoro de Alex Pall, que faz par no grupo com Drew Taggart. Trata-se de Katelyn Byrd, uma espampanante modelo de algumas das marcas mais conceituadas de biquínis e fatos de banho. Amante dos desportos de mar e dos ginásios, esta ‘sereia’ de 25 anos não deixa indiferente nenhum dos seus 378 mil fãs que angariou no Instagram.