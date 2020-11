Katelyn Lordahl sabe como retirar os dividendos que as redes sociais têm para oferecer

Tem apenas 20 anos mas sabe como retirar todos os dividendos que as redes sociais têm para oferecer a beldades do seu calibre. Katelyn Lordahl tem sido no Instagram uma estrela em rápida ascensão, com mais de 262 mil admiradores a seguirem com avidez cada uma das suas publicações. Esta amante do fitness não se faz rogada e mostra-se quase todos os dias em todo o seu esplendor, sempre em biquínis minúsculos e com uma piscina ou uma praia como pano de fundo.