Katerina Safarova mostra como deixar Neymar louco

Estará de novo o romance no ar? Dizem as ‘más línguas’ que Neymar está muito interessado em Katerina Safarova, embora ambos afirmem que são apenas amigos. Certo é que a modelo russa esteve presente na última festa de aniversário do internacional brasileiro. Agora, é o ‘The Sun’ a afirmar que o avançado do PSG e a rapariga são bem mais do que isso. E Katerina Safarova sabe o que é a arte de aliciar: ela já participou no reality show ‘Ilha da Tentação’!