Katharina Mazepa deslumbrante

Katharina Mazepa tem deslumbrado meio mundo pela sua beleza e boa forma desde que foi coroada Miss Viena em 2014. O gosto pelo ‘fitness’ e a defesa de causas sociais como bem-estar dos animais – é vegetariana desde os 11 anos –, colocou-a num nível à parte no mundo da moda. Em plena pandemia e com dezenas de produções fotográficas canceladas, a modelo austríaca investiu fortemente as suas ideias no Instagram. O resultado? No espaço de um ano passou dos 50 mil seguidores para quase 2 milhões!