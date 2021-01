Katharina Mazepa é um autêntico "voo para o paraíso"

“Sinto que apanhei o voo para o paraíso”, comenta Katharina Mazepa em mais uma fulgurante fotografia com que encanta os seus admiradores no Instagram. Seis anos depois de ter sido coroada Miss Áustria, a modelo mostra o bem que lhe fazem as intensas sessões de treino no ginásio para manter um corpo desejável a todos os níveis. E se nos Estados Unidos o inverno está ao nível de um congelador, nada melhor do que dar um salto ao México para se banhar nas águas do Golfo.