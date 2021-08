Kathelyn Runck desperta desejo

Kathelyn Runck sabe bem como deixar sedentos de desejo os seus seguidores no Instagram. Nada de muito surpreendente, já que a treinadora de ‘fitness’ é especialista em manter o corpo num brinco. "Excelência não é um ato mas sim um hábito", explica a modelo americana, a sublinhar as sensuais fotografias que publica a um ritmo quase diário. As reações dos fãs são quase imediatas, com elogios à excelente forma em que se encontra, misturados com alguns ditos mais "picantes".