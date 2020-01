Katia Aveiro continua a mostrar-se uma mãe babada pela filha, fruto da relação com o empresário Alexandre Bertolucci, com várias partilhas nas redes sociais que mostram o crescimento da bebé. Para celebrar os quatro meses da pequena Valentina, a irmã de Cristiano Ronaldo não resistiu a assinalar a data com uma fotografia da menina. "Quatro meses dela na nossa vida! O nosso presentinho de Deus!", escreveu na legenda.