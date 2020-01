Katia Aveiro conta pormenores picantes do início de namoro numa cavalariça

Katia Aveiro fez esta quinta-feira uma declaração de amor ao namorado, pai da sua filha Valentina. A irmã de Cristiano Ronaldo revela que se conheceram em 2017, "num terreno no meio do nada a 10.000 km" e conta alguns pormenores 'picantes'.





"Nosso primeiro beijo foi numa cavalariça, ias-me mostrar os cavalos e quiseste logo montar. Na nossa primeira noite juntos, eu estava no banho no quarto de hotel e saio a pensar que estava sozinha e lá estavas tu sentado no sofá à minha espera para conversar (até hoje não sei a volta que deste ao rapaz da receção para te dar uma dupla chave do meu quarto), refere Katia Aveiro, com alguns emojis à mistura, numa publicação no Instagram.A empresária reforça que estão mais unidos do que nunca e que o "importante é o amor, o respeito, o companheirismo e a liberdade para cada um ser o que é". "Ainda não fui pedida em casamento, mas só aceito pedido se for numa cavalariça", prossegue.Katia Aveiro faz votos para que a relação dure muitos anos e deixa um conselho: "Sejam felizes gente, nunca é tarde".