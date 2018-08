Nos últimos tempos, Katia Aveiro tem estado no Brasil, onde inaugurou o novo restaurante da família e, por isso, não pôde acompanhar o momento da chegada de Cristiano Ronaldo a Itália. No entanto, agora já sem compromissos, a irmã mais nova do craque já está naquele país para conhecer a nova vida de CR7. A cantora aproveitou também para fazer turismo e visitou primeiro a cidade de Roma.