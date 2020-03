Kayla Simmons: uma beleza do voleibol

Kayla Simmons tinha pela frente uma carreira de sucesso no voleibol, mas o machado da censura encarregou-se de cortar-lhe os seus anseios. Dona de um corpo escultural, a jovem de 24 anos viu a Marshall University Athletics, onde jogava, pedir-lhe para ser mais comedida nas fotografias em fato de banho que publicava no Instagram. Aliás, melhor faria se as apagasse mesmo da rede social. A decisão de Kayla Simmons foi rápida: deixou o voleibol para seguir a carreira de modelo!