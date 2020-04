Kelli Seymour é um terror de beleza

Corpo fenomenal, rematado por uns penetrantes olhos azuis, da mesma cor do que a água do mar, onde gosta de dar umas valentes braçadas em vez de ir para o ginásio. Kelli Seymour está longe de passar despercebida por onde quer que passe, ela que começou por exibir as suas linhas em fato de banho no Instagram, para logo ser convidada para passagens de modelo em trajes menores. Sediada em Los Angeles, bem ao lado de Hollywood, também tentou fazer carreira no cinema. Foi convidada para ser uma ‘boneca’ esventrada em dois filmes de terror de baixo nível…