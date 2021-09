Kendel Kay ao natural

Kendel Kay é uma das raras modelos que enfatiza a sua simpatia em frente às câmaras fotográficas, e não tanto a beleza curvilínea do seu corpo. Apaixonada pelos desportos de mar, a jovem californiana tem uma relação especial com os internautas nas redes sociais. Todas as dúvidas são respondidas de forma célere, e até dá conselhos sobre os melhores exercícios físicos para manterem a forma. Irónico é achar desnecessária a maquilhagem, talvez por não ter muito jeito para pintar-se, como ela confessa.