Khloë Terae sonhadora

Tudo é possível com muito trabalho, perseverança e paciência, acredita Khloë Terae, que desde criança sonhou com uma carreira na moda. A modelo canadiana conseguiu cumprir esse desejo, bem apoiada pela mãe, que vestiu para a Versace na juventude. Apaixonada pelo desporto, torce pelos Montreal Canadiens, no hóquei no gelo, e pelos Toronto Raptors, no basquetebol. Há largos anos a viver em Los Angeles, passou a ser uma presença assídua no Staples Center para assistir às partidas dos Los Angeles Clippers.