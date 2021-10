Khloë Terae sufocante

Khloë Terae é uma daquelas mulheres que faz mexer todos os sentidos… e os mais de 3 milhões de seguidores que tem no Instagram assim o confirmam. Estrela de revistas masculinas como a ‘Playboy’, a bela canadiana é uma fanática do desporto, e não apenas pelas visitas diárias que faz ao ginásio. A modelo é adepta dos Montreal Canadiens, no hóquei no gelo, e dos Toronto Raptors, no basquetebol. A viver atualmente em Los Angeles, é agora uma presença assídua nos jogos dos L.A. Clippers.